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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 2 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية للأشخاص المحتاجين للعملة السعودية وقيمتها مقابل الجنيه المصري.
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في البنوك المصرية

 

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 

8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري  

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

  

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
  8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 2 يوليو 2023 


دولار أمريكى 

30.8423 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع 

يورو 
33.6582 جنيه للشراء 
33.7756 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
39.1975 جنيه للشراء 
39.3322 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
34.5804 جنيه للشراء 
34.7040 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
21.5379 جنيه للشراء 
21.6067 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.3327 جنيه للشراء 
100.6787 جنيه للبيع 

درهم اماراتى
8.3968 جنيه للشراء 
8.4235 جنيه للبيع 

اليوان الصينى 
4.2627 جنيه للشراء 
4.2772 جنيه للبيع  

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