سعر الريال السعودى اليوم الأحد 2 يوليو 2023 فى البنوك المصرية
يزداد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية للأشخاص المحتاجين للعملة السعودية وقيمتها مقابل الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في البنوك المصرية
ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 2 يوليو 2023
دولار أمريكى
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
يورو
33.6582 جنيه للشراء
33.7756 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.1975 جنيه للشراء
39.3322 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.5804 جنيه للشراء
34.7040 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.5379 جنيه للشراء
21.6067 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.3327 جنيه للشراء
100.6787 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3968 جنيه للشراء
8.4235 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2627 جنيه للشراء
4.2772 جنيه للبيع