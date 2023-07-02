سعر الريال السعودى اليوم الأحد 2 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية للأشخاص المحتاجين للعملة السعودية وقيمتها مقابل الجنيه المصري.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في البنوك المصرية





ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 2 يوليو 2023



دولار أمريكى

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

يورو

33.6582 جنيه للشراء

33.7756 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.1975 جنيه للشراء

39.3322 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.5804 جنيه للشراء

34.7040 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.5379 جنيه للشراء

21.6067 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.3327 جنيه للشراء

100.6787 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3968 جنيه للشراء

8.4235 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2627 جنيه للشراء

4.2772 جنيه للبيع