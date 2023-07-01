السعودية تكشف المخطط الزمني لآلية الحج العام المقبل

كشف وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، عن الترتيبات المبكرة لحج العام القادم 1445 هـ.

وأعلن الوزير تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم حج العام القادم، والمتضمنة حصة كل دولة، لافتا إلى أن البرنامج الزمني الجديد يعد تحولا مهما سيساهم في الاستعداد المبكر، ودعا الدول إلى الاستعداد لحج العام القادم من الآن؛ لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن.

وأشار الوزير السعودي - في بيان له اليوم السبت - إلى المخطط الزمني لآلية الحج العام المقبل لمكاتب الحج، وهو كالتالي: 12 ذي الحجة الموافق 30 يونيو 2023 تسليم الوثيقة، وفي 1 ربيع الأول 1445 الموافق 16 سبتمبر 2023، بدء الاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني، وفي 20 ربيع الآخر 1445 الموافق 4 نوفمبر 2023 إتاحة باقات الخدمات للحجاج.

وقال "وفي 26 جمادى الآخر 1445 الموافق 8 يناير 2024، سيتم إطلاق معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، والذي سيكون بمثابة المعرض المتكامل لجميع الخدمات المتاحة والتي ستقدم لحجاج بيت الله، في حين سيتم إنهاء التعاقدات في السكن والمشاعر بتاريخ 15 شعبان 1445 الموافق 25 فبراير 2024"، مؤكدا أن الدولة التي تنهي تعاقداتها مبكرا ستكون لها الأولوية في اختيار الأماكن المناسبة لها في المشاعر، وذلك بهدف ضمان الاستعدادات المبكرة من الجميع، حتى نستطيع تقديم خدمة مميزة وأفضل لضيوف الرحمن.

وأوضح أنه في 20 شعبان 1445 الموافق 1 مارس 2024، سيتم البدء بإصدار التأشيرات، بينما سيتم بتاريخ 20 شوال 1445 الموافق 29 أبريل 2024، إغلاق المسار لإصدار التأشيرات، في حين سيكون تاريخ 1 ذي القعدة الموافق 9 مايو 2024 موعد وصول الحجاج إلى المملكة بإذن الله.

وتطلع "الربيعة" أن تساهم هذه الآلية الجديدة في تسهيل الاستعداد الأفضل لضيوف الرحمن وكذلك دعم الشركات المقدمة للخدمة، من خلال الاستعداد الأمثل، لافتا إلى أن الوزارة تتعلم من بلاغات وملاحظات مكاتب شؤون الحج لتقديم خدمة أفضل، ولترتقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.