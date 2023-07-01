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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حسن الخاتمة مثل زوجها.. وفاة الحاجة فاطمة أثناء أداء مناسك الحج

الحاجة فاطمة
الحاجة فاطمة

توفيت الحاجة فاطمة عاشور من قرية سندوة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، أثناء أدائها مناسك الحج لهذا العام، وتم دفنها بالمملكة العربية السعودية وسادت حالة من الحزن الممزوج بالفرحة بين أهالي قريتها الذين أدوا صلاة الغائب عليها بالقرية، مشيرين إلى أن زوجها مات قبل عام أثناء الوضوء للصلاة ولحقته العام الحالي خلال مناسك الحج ورمي الجمرات واصفين الواقعتين بـ«حسن الخاتمة».

 

يذكر أن المتوفاة لديها أولاد وتتمتع بسمعة طيبة وحسن الخلق بين أهالي قرية سندوة والذين ذكروها بكل طيب وأنها تستحق تلك الميتة والتي تدل على حسن الخاتمة، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة.


وسيطرت حالة من الحزن علي الأهالي في قرية سندوة  عقب إعلان الوفاة.


وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي بقرية سندوة مركز الخانكة إلى دفتر عزاء الراحلة ونعتها عدد من الصفحات ووصفتها بالأم الصالحة والتي كان سند لزوجها لأداء رسالتهما في الحياة حيث أخرجا أسرة محترمة، داعين الله أن يتغمدها بواسع الرحمة وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.


وأوضح نجل الراحلة ويدعى عبد المجيد راضي، أن والده رحل العام الماضي في مشهد مماثل خلال الوضوء للصلاة حيث سقط على الأرض ولقي ربه متوضئا، مطالبا بالدعاء لوالدته ووالده بالرحمة وأن يجتمعان في الجنة، مشيرا إلى أن شقيقه عاطف كان برفقة الراحلة في الحج وأبلغهم بدفنها بمكة حيث أصيبت بالتعب خلال رمي الجمرات ولقت ربها في أعظم الأيام، معقبا: ”عزاءنا أنها رحلت في أيام مباركات وفي أطهر بقاع الأرض".

أداء مناسك الحج المملكة العربية السعودية حسن الخاتمة رمي الجمرات محافظة القليوبية قرية سندوة

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