السعودية: أكثر من 425 ألف حاج استفادوا من برنامج سفراء التوعية الصحية

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة برنامج سفراء التوعية الصحية بمشاركة 100 متطوع صحي، والذي يقدم خدمات التوعية والتثقيف الصحي بموسم حج 1444هـ، وذلك بعمل زيارات وجولات ميدانية تستهدف إسكانات بعثات الحج داخل العاصمة المقدسة وبالمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين، حيث جرى توعية اكثر من 425000 حاج من مختلف الجنسيات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة أن عدد الزيارات الميدانية بلغ 4159 زيارة ميدانية، واستفاد منها 238752 حاج من خلال التثقيف المباشر، والتي اشتملت على 3870 محاضرة توعوية جرى من خلالها توزيع 182428 بروشور توعوي، بالإضافة إلى 319 وسيلة إرشادية وتفعيل اكثر من 260 شاشة عرض.

وقدم الفريق نصائح و إرشادات توعوية طيلة موسم الحج، لضيوف الرحمن عن الإجراءات الطبية والوقائية والإحترازية التي يجب أن يتبعها الحجاج بشكل عام، والمصابين بأمراض مزمنة أو من لديهم حالات مرضية خاصة، بكيفية التعامل مع حالتهم خلال موسم الحج، كما ركز في برنامجه التوعوي والثقيفي على تجنب ضربات الشمس، والإجهاد الحراري، والسلامة الغذائية، والنظافة الشخصية، وحفظ الأدوية.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة "الصحة" السعودية أن مستشفى صحة الافتراضي فعّل تقنية Lunit INSIGHT CXR التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل الأشعة السينية للصدر، خدمةً لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام.

وبينت الوزارة أن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي ساهم في التنبؤ بالأمراض التي قد تُصيب الرئتين والقلب، مما زاد من دقة تقييم الأطباء للنتائج ومنح الأولوية للحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة. وبفضل هذه التقنية، أصبح بإمكان الأطباء تحديد المنطقة المشكوك فيها في صور الأشعة السينية، مما ساعد أقسام الطوارئ في مستشفيات المشاعر المقدسة على تحديد المشكلة وتشخيص الحالات المرضية بسرعة أكبر ودقة أعلى.

يأتي ذلك في إطار جهود "الصحة" السعودية في استثمار أحدث التقنيات الطبية المتقدمة لتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات الطبية المتاحة؛ بما يسهم بإذن الله في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء في مرافقها الصحية خدمةً لضيوف الرحمن، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول الصحي في رؤية (السعودية 2030).

من ناحية أخرى، تضاعف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها الميدانية لتقديم أفضل الخدمات لزائري المسجد النبوي في الموسم الثاني بعد أداءهم لمناسك الحج، وذلك عبر مواصلة سير الأعمال في سقيا الماء وبذل مزيد من الجهود من إدارة السقيا في تقديم مياه زمزم للزوار في المسجد النبوي ، حيث يجري توزيع أكثر من 80 ألف عبوة إضافة إلى توزيع أكثر من 15 ألف حافظة في عموم المسجد.

كما تعمل الإدارة على تجهيز نوافير الشرب في ساحات المسجد النبوي وفتح جميع نوافير الشرب في المرافق كافة .

وتسعى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على متابعة جميع الخدمات المقدمة لخدمة زوار المسجد النبوي وتوفير أفضل سبل الراحة لهم بما يحقق تطلعات القيادة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين .