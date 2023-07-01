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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة يكشف سبب رفض "مرسى" إغلاق الأنفاق بسيناء

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه في 7 أعداد استثنائية من الجريدة الرسمية نشرت 7 قرارات جمهورية وقعها محمد مرسي بالعفو عن سجناء ينتمون إلى جماعته ينفذون أحكامًا نهائية، وصدرت القرارات على مدار 5 أشهر بداية من منتصف يوليو 2012 وحتى أول يناير 2013.

وأضاف خلال حلقة برنامج "واجه الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية أن ما حدث بعد ذلك كان أسوأ، ففي 16 مايو 2013 اختطف 7 من جنودنا في سيناء أثناء مرورهم بطريق يربط بين العريش ورفح، ونقلوا إلى مكان مجهول، مؤكدًا أن المفاجأة كانت بأغرب تصريح يصدر عن رئيس دولة، حيث وجه محمد مرسي بالحرص على سلامة المخطوفين والخاطفين، ولم يفرق بين جندي مصري وإرهابي ينتمي إلى تنظيم متحالف مع جماعته.

وتابع أنه قبل ذلك وبالتحديد يوم 5 أغسطس 2012 وقعت مذبحة رفح الأولى، وأسفر الحادث عن استشهاد 16 جنديًا وضابطًا وإصابة 7 آخرين، وكشف الحادث عن ضعف شخصية محمد مرسي، وبحسب رواية لم تنشر، اتجه محمد مرسي يوم الثلاثاء 7 أغسطس 2012 إلى المستشفى للاطمئنان على الجنود الناجين من المذبحة.

وأردف أن مرسي ما إن دخل مكتب مدير المستشفى طلب سجاجيد الصلاة لتأدية صلاة الظهر جماعة، بعد الانتهاء من الصلاة سأله الأطباء: لم لا يهدم الأنفاق التي تأتي بالإرهاب إلى سيناء؟ فأجاب: خليهم ياكلوا عيش، وظل محمد مرسي في المستشفى ينتظر إشارة التحرك للمشاركة في الجنازة الشعبية للجنود الشهداء.

عادل حمودة محمد مرسي الأنفاق الإرهاب سيناء

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