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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالى (صور)

حكيم
حكيم

أحيا النجم حكيم حفلًا فنيًا استثنائيًا فى الساحل الشمالى، حيث انسجم الجمهور مع حكيم كالعادة في أول حفلات الساحل، وتم رفع شعار كامل العدد.

وقدم حكيم مجموعة متنوعة من أغنياته تخللتها الاستعراضات في (sky20)، وتفاعل الجمهور مع أغانى حكيم ورقصاته طوال الحفل.

جدير بالذكر أن حكيم طرح أغنية (حبايبنا) ليلة العيد أولى أغنيات ألبومه الجديد (الكبير) الذي يضم 10 أغنيات متنوعة تطرح بشكل سنجل خلال شهور الصيف.

ويعد حكيم حالة خاصة فى الغناء الشعبى العربى، فهو مطرب دائم التطور والتجدد، ويعد من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسمًا مهمًا فى تاريخ الطرب الشعبى.

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