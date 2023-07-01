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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وسط أنباء عن انتقاله لميلان.. لوكا روميرو يودع جماهير لاتسيو قبل مغادرته النادي

لوكا روميرو
لوكا روميرو

وجه الجناح الأرجنتيني لوكا روميرو، لاعب لاتسيو الإيطالي، رسالة إلى جماهير الفريق، قبل مغادرته النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال روميرو، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على «انستجرام»: "أود أن أشكر النادي ومشجعيه الذين أظهروا لي دائمًا الاحترام والمودة وكل من ساعدني على التطور كمحترف وكشخص، داخل وخارج الملعب. شكرًا لاتسيو، كان ارتداء هذا القميص شرفًا".

وسيغادر روميرو، صفوف لاتسيو، خلال «الميركاتو» الصيفي، بعد نهاية عقده مع فريق العاصمة الإيطالية، الذي انضم له في يوليو عام 2021، قادمًا من مايوركا الإسباني.

وكانت تقارير صحفية إيطالية، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن نادي ميلان قد توصل لاتفاق مع روميرو، من أجل الانتقال إلى صفوفه، بداية من الموسم الجديد.

وأشارت التقارير، إلى أن اللاعب الأرجنتيني سيوقع عقدًا مع ميلان، يمتد حتي عام 2028.

وشارك الجناح الأرجنتيني الشاب، البالغ من العمر 18 عامًا، في 12 مباراة، مع لاتسيو، خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

لوكا روميرو لاتسيو مايوركا الإسباني ميلان لاتسيو الإيطالي

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