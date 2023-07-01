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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل شقيقين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

مشاجرة
مشاجرة

لقي شقيقان مصرعهما بمحافظة الفيوم متأثرين بإصاباتهما بطلقات خرطوش وجروح في مشاجرة نشبت بينهما وبين جيرانهما، بسبب خلافات الجيرة، فى إحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا يفيد لنشوب مشاجرة بين عائلتين بعزبة عاشور بنطاق الكعابى الجديدة بدائرة مركز سنورس، بسبب خلافات الجيرة ووجود متوفين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبينّ مصرع كل من أ.خ (42 سنة) والذى لقى مصرعه متأثرًا بإصابته بطلقات خرطوش بالقدمين وجرح رضى بالرأس، وشقيقه ن.خ (42 سنة) متأثرًا بإصابته بجروح فى الصدر والذراع الأيمن، وتم نقل جثتى الشقيقين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق وتبينّ من التحريات الأولية أن خلافًا نشب بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، بدأ بمشادة كلامية وتطور إلى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء أسفر عن مصرع الشقيقين.

وتمكن ضباط مركز شرطة سنورس من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طرفيها، كما جرى فرض كردون أمنى بمحيط المشاجرة منعًا لتجدد الاشتباكات بين العائلتين مجددًا.

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