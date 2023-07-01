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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطران المارونية يترأس قداسًا احتفاليًا بمناسبة عيد القديسين بطرس وبولس

راعي ابرشية جبيل
راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون

 ترأس راعي إبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون قداسا احتفاليا في كاتدرائية مار بطرس في جبيل، بمناسبة عيد الرسولين بطرس وبولس.

شارك راعي إبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون في القداس الإلهي الكاهن جوزف زيادة، رئيس أنطش مار يوحنا مرقس-جبيل الأب سيمون عبود، رئيس دير سيدة المعونات جبيل الأب فريد المجبر وخدمته جوقة الرعية. 

شارك في القداس أيضُا، عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، أنطوان  نصار ممثلا وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصار، رئيس بلدية جبيل وسام زعرور، رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيق، الرئيس السابق لبلدية جبيل الدكتور جوزيف الشامي، الامين العام السابق لحزب الكتلة الوطنية المحامي جان الحواط، مخاتير، وفد من راهبات ثانوية الوردية، فاعليات ومؤمنون.

وأشار راعي إبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، في عظته إلى أن "القديس بطرس لم يعرف معنى السعادة والسلام والحب إلا عندما التقى بالرب يسوع"، معتبرا أن "الكنيسة اليوم تحتاج أيضا إلى رسل وتلاميذ للرب يسوع على مثال بطرس وبولس، لكي يحملوا البشرى في تاريخ الكنيسة".

وشدد راعي إبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون على "أهمية التعلق بالقيم المسيحية والعمل بها"، داعيا إلى "نشر المحبة وعيشها لأنها وحدها تساعدنا على الخلاص من أزماتنا على الصعيد كافة".

وفي ختام القداس الذي ترأسه راعي إبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، تم تكريم المونسنيور حليم عبدالله، وعدد من ابناء الرعية، فقدم لهم راعي الأبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون  البركة البابوية، كما أعلن كاهن الرعية الأسماء الجديدة للجنة الوقف.

وبعد القداس، تم لقاء عفوي مع راعي إبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عونفي صالة الكاتدرائية تخلله لوحات موسيقية ولقمة محبة من تحضير الكشافة وجوقة الرعية.

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