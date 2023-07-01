7 مصابين في حادثيّ سير على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أُصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر حادثيّ سير بمركز وادي النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

وتلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارين بالحادثين من شرطة النجدة، وبالفحص، تبيّن إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي بوادي النطرون؛ لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

كما أُصيب شخصين آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي دائرة مركز وادي النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون إسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث