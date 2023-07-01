ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

7 مصابين في حادثيّ سير على الطريق الصحراوي بالبحيرة

حادث
حادث

أُصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر حادثيّ سير بمركز وادي النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

وتلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارين بالحادثين من شرطة النجدة، وبالفحص، تبيّن إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي بوادي النطرون؛ لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

كما أُصيب شخصين آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي دائرة مركز وادي النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون إسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث

الأكثر قراءة

شقيقان.. انتشال جثتى طفلين غرقا فى نهر النيل بالصف

عقب عيد الأضحى المبارك.. القضاة يستعدون للإجازة القضائية على مدار 3 أشهر دون تعطيل لسير العمل

"التعليم": عودة امتحانات الثانوية العامة بالفيزياء والتاريخ غدًا

تزيد السكر فى الدم.. "الصحة" تحذر المواطنين من تناول المشروبات الغازية

مصرع سائق وسيدة في حادث تصادم بالغربية

جمال بيومى: عودة مصر إلى ريادة وزعامة إفريقيا من إنجازات 30 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء

فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تفاخر وزير إسرائيلى بدعم إرهاب المستوطنين تحد سافر للمجتمع الدولى

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل