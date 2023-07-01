المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": جميع أوراق وسجلات "وادى النطرون" تعرضت للحرق فى 25 يناير

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن المحكمة تعرضت للعديد من المضايقات بعد ذكر اسم الإخوان في قضية وادي النطرون، رغم أنني كنت أسير في تحقيقات قضية عادية جدًا، حيث جرى اقتحام السجون والأقسام في زمن واحد بسيارات مسلحة.

وأضاف المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، "كنت أعمل على حدث أن السجون المصرية والأقسام بحسب ما ورد في التحقيقات، تم اقتحامها في أوقات واحدة بشكل واحد بالموتوسيكلات والسيارات التي يسمونها "مارادونا" بالأسلحة التي عليها، بالأشكال والزي البدوي، وقد طلبت الكشوف الخاصة بالسجن، لكن هذا الطلب لم يُنفذ، لكن جاءني فقط المأمور".

وتابع المستشار خالد محجوب: "أخبروني بأنه لا توجد سجلات لسجن وادي النطرون وأن جميع الأوراق تم حرقها وفقدت في 25 يناير".

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.