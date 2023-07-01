ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": جميع أوراق وسجلات "وادى النطرون" تعرضت للحرق فى 25 يناير

المستشار خالد محجوب،
المستشار خالد محجوب،

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن المحكمة تعرضت للعديد من المضايقات بعد ذكر اسم الإخوان في قضية وادي النطرون، رغم أنني كنت أسير في تحقيقات قضية عادية جدًا، حيث جرى اقتحام السجون والأقسام في زمن واحد بسيارات مسلحة.

 

وأضاف المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، "كنت أعمل على حدث أن السجون المصرية والأقسام بحسب ما ورد في التحقيقات، تم اقتحامها في أوقات واحدة بشكل واحد بالموتوسيكلات والسيارات التي يسمونها "مارادونا" بالأسلحة التي عليها، بالأشكال والزي البدوي، وقد طلبت الكشوف الخاصة بالسجن، لكن هذا الطلب لم يُنفذ، لكن جاءني فقط المأمور".

وتابع المستشار خالد محجوب: "أخبروني بأنه لا توجد سجلات لسجن وادي النطرون وأن جميع الأوراق تم حرقها وفقدت في 25 يناير".

برنامج "الشاهد" 

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

الأكثر قراءة

مجهولون يلقون مولوتوف على حفل زفاف نجل تاجر أسماك شهير بالمنصورة

حفيد عادل إمام الأكبر يحتفل بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفنى (صور)

ضبط أدوية منتهية الصلاحية خلال حملة رقابية على الصيدليات بالبحيرة

مواعيد مباريات اليوم السبت 1- 7 - 2023 والقنوات الناقلة

خبيرة: مصر لعبت دورًا إيجابيًا خلال رئاستها تجمع "الكوميسا"

5 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء

فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تفاخر وزير إسرائيلى بدعم إرهاب المستوطنين تحد سافر للمجتمع الدولى

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل