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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أدوية منتهية الصلاحية خلال حملة رقابية على الصيدليات بالبحيرة

أدوية
أدوية

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة, إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية "التفتيش الصيدلي" والوحدة المحلية لمركز ومدنية وادي النطرون وجهاز مدينة النوبارية، حملات مكبرة على 19 من الصيدليات العامة بوادي النطرون والنوبارية.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وأجهزتها التنفيذية والرقابية بالمتابعة المستمرة، والتصدي بكل حزم لكل المخالفات، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت تلك الحملة عن تحرير 4 محاضر مزاولة لصيدليات يزاول العمل بها أشخاص لا يحملون ترخيص مزاولة مهنة، وضبط 1100 قرص وأمبولات وبخاخات ما بين منتهية الصلاحية وأدوية تابعة لهيئة الشراء الموحد وأدوية مجهولة المصدر وغير مُصرَّح بتداولها داخل القُطر المصري.

كما تمكنت الحملة من ضبط 40 قرصا وأمبولات تتبع الجدول الثاني للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون فواتير دالة على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات والأدوية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اتخاذ الإجراءات الإدارة العامة ادي النطرون ادوية منتهية الصلاحية إجراءات القانونية الحالة النفسية

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