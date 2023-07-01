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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد محجوب لـ"الشاهد": قضية بيع أراضى سيناء مسلسل مسبق كانت بدايته بعام 2004

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه تعرض للظلم كبير أثناء ولايته للقضاء، ولكن حينما يجلس على منصة القضاء كان يتجرد من أي أمر شخصي بداخله.

بيع أراضي سيناء 

وأكد المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاه" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قضية بيع أراضي سيناء بمثابة مسلسل مسبق كان بدايته عام ، حيث أثبت قضاه الإسماعيلية آنذاك أن سيناء تم بيعها بعقود مزورة، وهذا المتهم الذي قام بإتمام عملية البيع كان منسوب له بالتحديد الأراضي التي قام ببيعها زوراً.

وأضاف “محجوب”، في حديثه، أن القوات المسلحة أعلنت آنذاك أن الأراضي التي تم بيعها تزويراً هي أراضي مخصصة للقوات المسلحة بسيناء.

وتابع: "عندما تلقيت قضية بيع شبه جزيرة سيناء انتاب الخوف قلبي على الوطن، وخاطبت المشرع المجلس العسكري على أن يتم تكثيف العقوبة في هذه القضية، حيث سيناء ليست موقع استراتيجي مصري فقط بل هي تاريخ ويجب أن تُحاسب المافيا حساباً عسيراً".

مخططات لسيناء  

واستطرد: "كان هناك مخطط بتوطين أهالي قطاع غزة في سيناء من قبل الإخوان، وتلك الخطط من ٢٠٠٤ وكان هناك متابعة كبيرة من أجهزة الدولة منذ البداية".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

خالد محجوب اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز بيع اراضي سيناء

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