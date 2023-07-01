السيد البدوى: مصر تحتاج حرية سياسية والقادر على تحقيقها الرئيس السيسى

قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، إن مصر تحتاج إلى حرية سياسية، والوحيد القادر على تحقيق ذلك هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت "البدوي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد إلى أن التنمية تحتاج لإعلام حر وحرية رأي ومؤسسات دولة قوية، وهذا لو تحقق ستصبح مصر بقيادة الرئيس السيسي دولة عظمى خلال بضعة أشهر.

وتابع: مصر لها خصوم تروج لمخاوف غير موجودة، والأمريكان لم ولن يكونوا أصدقاء لمصر، مؤكدًا أن سياسة الرئيس الأمريكي الأسبق كان هدفها تمكين الإخوان.

وأشار رئيس حزب الوفد السابق إلى أن الكتائب المعادية تسعى لترويج الفوضى والشائعات.

واستكمل السيد البدوي: لا أمانع أن يكون رئيس مصر تابعًا لحزب، ثم يكون رئيس للمصريين كافة وحكمًا بين المواطنين.

ولفت إلى أنه في فترة مبارك كان هناك تزويرًا في الانتخابات بسبب عدم وجود إشراف قضائي، والرئيس السيسي أكد على ضرورة وجود إشراف قضائي في الانتخابات المقبلة.

واختتم "البدوي": من الصعب اتفاق كل الأحزاب على مرشح رئاسي واحد أمام الرئيس السيسي؛ والرئيس السيسي لم يكن ينوي الترشح في انتخابات الرئاسة 2014، لكني صممت على أن يقوم السيسي حينما كان وزيرا للدفاع بالترشح على الرئاسة، وهذا حدث خلال لقائي مع اللواء العصار.



