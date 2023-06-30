أستاذ علاقات دولية: الشعب المصري استشعر خطر الإخوان ولذلك قام بثورة 30 يونيو

قال الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس، إن الدولة المصرية قوية ومستمرة بفضل شعبها ومؤسساتها وجيشها.

وأضاف خطار خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "10 داونينج ستريت"، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن تنطيم جماعة الإخوان الإرهابية يتلاشى، لافتاً إلى أن تنظيم الإخوان يحاول العودة بالزمن وينكر تورطه في العنف، كما أن الإخوان ينكرون أنهم متورطون في السياسة من أخمص القدمين إلى أعلى الرأس.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن الشعب المصري استشعر سريعًا خطر الإخوان، ولذلك قام بثورة 30 يونيه، لافتاً إلى أنه عندما أتت حركة للشعب في 2011م، حاول الإخوان أن يقودوها بانحراف معين أيديولوجي وعملي، وحاولوا الوصول للسلطة، وكانوا يريدون استخدام الديمقراطية لقتل الديمقراطية.