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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثة عامل غرق في مياه الرياح البحيري

جثة
جثة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة عامل من داخل مياه الرياح البحيري عقب غرقه أمام قرية مليحة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تم نقل الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة التخصصى وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بإستقبال المستشفى التخصصي جثة عامل إدعاء إسفكسيا الغرق أمام قرية مليحة بنطاق دائرة شرطة المركز. 

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وتم انُتشال الجثة من المجرى المائي وتبين أنها لعامل يدعى"أحمد محمد أحمد"، 59 سنة، مقيم أوسيم محافظة الجيزة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كوم حمادة التخصصى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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