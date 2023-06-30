3 مسلسلات «كسّرت الدنيا»: خلطة «Watch It» لصناعة دراما شبابية

"جروب الدفعة، وريفو، وبالطو"، مسلسلات عرضت مؤخرًا عبر منصة "Watch It" الرقمية التي تميزت بصناعة دراما شبابية تهدف لخدمة الجمهور العربي في جميع أنحاء العالم.

وخلال السطور التالية؛ يستعرض "الدستور" حكايات هذه المسلسلات.

◘ جروب الدفعة

"جروب الدفعة" هو الجزء الثالث من مسلسل حكايات لورشة "مصنع الحكايات" للسيناريست هاني سرحان، حيث يتكون من 15 حلقة، ويناقش بعض قضايا الشباب وأحلامهم خصوصا في مرحلة ما بعد التخرج.

قصة المسلسل تدور حول عدد من الأصدقاء تجمعهم صداقة قوية في الجامعة وكانوا يجتمعون سويًا دومًا وفي حفل التخرج تتعرض واحدة منهم إلى حادث كبير وتدخل في غيبوبة استمرت لمدة 7 سنوات؛ لتجد أن كل منهم أصبح له حياة مختلفة وأنهم تفرقوا ويبداون في التجمع مرة أخرى.

المسلسل من بطولة شيري عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، أحمد ماجد، بسمة داود، صفاء الطوخي، إيمان الشريف، وئام مجدي، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، من إنتاج شركة سينرجي، وإشراف عام حسام شوقي، وإخراج محمد عبدالسلام.

◘ ريفو

ريفو هو مسلسل دراما، من إخراج يحيي إسماعيل وبطولة أمير عيد، ملك الحسيني، تامر هاشم، صدقي صخر، سارة عبد الرحمن وركين سعد.

وصدر مسلسل "ريفو" على منصة "واتش إت" في 2 يونيو 2022، وتم عرض الجزء الثاني منه ابتداءَ من 21 يونيو الجاري.

تدور أحداث المسلسل حول "مريم حسن" التي تحاول اكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة "ريفو" الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية.

◘ بالطو

مسلسل تلفزيوني عُرض في عام 2023 عبر منصة "واتش إت" بطولة عصام عمر ومحمود البزاوي وعارفة عبد الرسول ومحمد محمود ومريم الجندي وسلافة غانم.

المسلسل مأخوذ عن رواية بعنوان "بالطو وفانلة وتاب" من تأليف أحمد عاطف فياض وإخراج عمر المهندس.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي عن "عاطف" الطبيب الشاب حديث التخرج الذي يتم تكليفه في وحدة صحية في إحدى قرى كفر الشيخ، إلا أنه يحاول جاهدًا تغيير مكان عمله، خاصة أنه من سكان القاهرة، ثم يجد نفسه مديراً للوحدة الصحية ومسؤولاً فيها عن كل شيء.