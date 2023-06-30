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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قومي الإعاقة: الرئيس السيسي الداعم الأول لذوي الهمم (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذو الإعاقة، إن التشريعات المختصة بذوي الإعاقة تبدأ من الدستور، وقبلها التصديق على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة عام ٢٠٠٨، حيث إن مصر كانت من أولى الدول التي صدقت هذه الاتفاقية.

وأضافت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذو الإعاقة، خلال مداخله هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه الشديد بشؤون ما يخص ذوي الإعاقة،  مؤكده علي أنه الداعم الأول لذوى الهمم، كما أن الدستور نص على بنود تحترم وتنص على حقوق ذوى الهمم.

إيمان كريم تتحدث عن التشريعات القانونية التي أُعتمدت من أجل ذوي الهمم خلال الـ 10 سنوات الماضية

وأوضحت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذو الإعاقة، أنه قبل تنصيب الرئيس السيسي كان هناك تهميش كبير لذوي الإعاقة، ولا أحد يلتفت إليهم، لافتة إلى أن هناك بنودا في الدستور تنص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع المجالات، كما جرى استحداث ما عام ذوي الهمم.

 

ئيس عبد الفتاح السيسي 10 سنوات الاتفاقية الدولية التشريعات القانونية الدكتورة إيمان كريم

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