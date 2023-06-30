تزامنًا مع احتفال الكاثوليكية اليوم.. تعرف على قصة القديس جينارو ماريا سارنيلي

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر اليوم الجمعة 30 يونيو بذكرى رحيل القديس جينارو ماريا سارنيلي.



وتزامنًا مع الاحتفال بعيده ترصد الدستور أبرز المعلومات عنه.

ولد جينارو ماريا سارنيلي في نابولي في 12 سبتمبر عام 1702 كان الرابع من ثمانية أطفال لأنجيلو سارنيلي بارون سيوراني وكاترينا سكوبا في قصر زاباتا في ساحة تريست إي ترينتو.



منذ طفولته اشتهر بالتواضع وكذلك لإنكار الذات والاجتهاد الكبير في دراسته. كان مطيعًا لوالديه على الرغم من أنه عندما أدرك أنه غير مطيع، توسل إليهم بالعفو، وكان إما يقبل أيديهم أو يرمي نفسه على أقدامهم. وكان يزور كنيسة القديس فرنسيس كزافييه عندما كان طفلاً في عام 1716 رغب في أن يصبح راهباً يسوعياً لكن والده اعترض بسبب سنه وأمره بتعلم القانون بدلاً منه. وتطويب جون فرانسيس ريجيس كان أيضا له تأثير في قراره.

ثم درس الفقه وحصل على الدكتوراه فى القانون الكنسي في عام 1722.

أصبح سارنيلي ناجحًا للغاية وتم تسجيله في مجمع فرسان المهن القانونية والطبية التي يديرها العمال الأتقياء للقديس نيكولاس توليدو.

كان من قواعد هذه الجمعية زيارة المرضى في مستشفى العجائز. أثناء رعايته للمرضى في المستشفى، تطورت دعوته ليصبح كاهنًا لدرجة أنه لا يستطيع تجاهلها. وفى شهر سبتمبر 1728، قرر أن يصير كاهناً، فبدأ دراسته الفلسفية واللاهوتية، وعين مسئولاً في إبرشية سانتا آنا دي بالازو.

أظهر حماسه نفسه على الفور في أعماله من أجل الأطفال الذين رعاهم بنجاح باهر. وفى 4 يونية 1729 التحق بكلية العائلة المقدسة لمواصلة دراسته.

انضم في 8 أبريل 1730 لمجمع الإرساليات الرسولية.

سيم كاهناً في 8 يونية 1732، وكرس نفسه بشكل خاص للتعليم المسيحي للصبيان ولإعادة تأهيل الفتيات المعرضات لخطر أن يصبحن عاهرات.

أصبح عضواً في جماعة نابولي التي كانت تجمعًا للكهنة العلمانيين المكرسين للعمل الرسولي.

قام بتوزيع ثروته على الفقراء، وعينه الكاردينال بينياتللي مديراً للتعليم الديني في رعية القديسين فرانسيس وماثيو في الحي الإسباني، وكان يقوم بزيارة المرضي من كبار السن والمحتضرين في المستشفيات، وفى ذلك الوقت أصبح صديقاً للقديس ألفونسو ماريا دي ليغوري بعد أن التقى الاثنان لأول مرة في تشيايانو.

في يونيو 1733، سافر إلى سكالا لمساعدة صديق له في مهمة إرسالية في رافيلو ، والتقى معه وأصبح أحد أوائل رفاق ليغوري في تأسيس جماعة الفاديين التي انضم إليها في عام 1733م.

كرس نفسه للكرازة بكلمة الله لأولئك الذين كانوا أكثر فقرًا. لأسباب صحية، عاد في عام 1736 إلى نابولي، حيث واصل نشاطه التبشيري لمجمع الفاديين، واستأنف أنشطته الرعوية والخيرية، لا سيما بين المرضى والمسنين والسجناء والصبية الذين تم إجبارهم على القيام للعمل كعمال أرصفة.

كما بدأ حركة قوية ضد انتشار الدعارة. نشر أكثر من 30 كتابًا في مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك الدراسات الاجتماعية والقانونية، والقضايا الأخلاقية، والتصوف، وعلم التربية، والعمل الرعوي، وعلم اللاهوت النسكي.



توفي سارنيلي في الساعة 10:00 صباحًا يوم 30 يونيو عام 1744.

وكان صديقه القديم ليغوري حاضرًا بجانب سريره ولاحظ رائحة حلوة التي بقيت في الغرفة حتى بعد فترة طويلة من دفن سارنيلي ؛ كما حضر المتدينون فرانشيسكو تارتاجليون والمبتدئ فرانسيسكو روميتو.

كان شقيقه دومينيكو غارقًا في المشاعر لدرجة أنه لم يرغب في مغادرة الغرفة حيث كانت رفات أخيه تم دفنه في 2 يوليو 1744 في كنيسة سان نيكولا بأبرشية سانتا ماريا ديلأوتو في نابولي وتم تطويب جينارو ماريا سارنيلي في ساحة القديس بطرس في 12 مايو 1996.