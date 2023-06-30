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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 2 فى انقلاب دراجة نارية بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

شهدت قرية أولاد يحيى بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، انقلاب دراجة نارية على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث إصابة شخصين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد بإخطار مستشفى دار السلام المركزي بانقلاب دراجة بخارية على الطريق بناحية قرية أولاد يحيى بمركز دار السلام.

وبالفحص تبين من المعاينة الأولية انقلاب دراجة نارية على الطريق بدائرة مركز دار السلام ناحية قرية أولاد يحيى دائرة المركز عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة م . ا. ث 28 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة ه . م . ع 22 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمنى، تم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج اللازم تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.

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