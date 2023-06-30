مفكر قبطى: 30 يونيو سعت لتكريس مبدأ المواطنة

قال كمال زاخر، المفكر القبطي، إن الأقباط كانوا فى صدارة قائمة المستهدفين من أنظمة ما قبل الثورتين، ولعل مقولة المجاهد الكبير مكرم عبيد (إن مصر وطن يعيش فينا) توجز دوافع المصريين الأقباط فى حماية هذا الوطن والدفاع عنه.

وتابع كمال زاخر، في تصريحاته الخاصة: وكان رد ٣٠ يونيو حاسماً، ترجمته سعيها لتكريس مبدأ المواطنة والتعامل مع الأقباط انطلاقا منه دستورياً بإضافة المادة الثالثة التى تنظم أحوالهم الشخصية بحسب شرائعهم.

وواصل: "وعلى الأرض ترجم الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه القيمة فى الأمر ببناء كنيسة فى كل تجمع جديد تبنيه الدولة، بدءاً من العاصمة الإدارية الجديدة وحتى التجمعات البديلة للعشوائيات، وإرسائه تقليدا لم تشجعه مصر منذ محمد على وهو الحضور بشخصه قداس عيد الميلاد المجيد وإلقاؤه كلمة تهنئة دافئة وحميمة للمصلين ولعموم الأقباط والمصريين، وتقنين بناء الكنائس وفق قواعد قانونية تفتح الباب للسير فى طريق سيادة القانون لتكريس المساواة وترجمة المواطنة".