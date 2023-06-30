ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مفكر قبطى: 30 يونيو سعت لتكريس مبدأ المواطنة

كمال زاخر
كمال زاخر

قال كمال زاخر، المفكر القبطي، إن الأقباط كانوا فى صدارة قائمة المستهدفين من أنظمة ما قبل الثورتين، ولعل مقولة المجاهد الكبير مكرم عبيد (إن مصر وطن يعيش فينا) توجز دوافع المصريين الأقباط فى حماية هذا الوطن والدفاع عنه.

وتابع كمال زاخر، في تصريحاته الخاصة: وكان رد ٣٠ يونيو حاسماً، ترجمته سعيها لتكريس مبدأ المواطنة والتعامل مع الأقباط انطلاقا منه دستورياً بإضافة المادة الثالثة التى تنظم أحوالهم الشخصية بحسب شرائعهم.

وواصل: "وعلى الأرض ترجم الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه القيمة فى الأمر ببناء كنيسة فى كل تجمع جديد تبنيه الدولة، بدءاً من العاصمة الإدارية الجديدة وحتى التجمعات البديلة للعشوائيات، وإرسائه تقليدا لم تشجعه مصر منذ محمد على وهو الحضور بشخصه قداس عيد الميلاد المجيد وإلقاؤه كلمة تهنئة دافئة وحميمة للمصلين ولعموم الأقباط والمصريين، وتقنين بناء الكنائس وفق قواعد قانونية تفتح الباب للسير فى طريق سيادة القانون لتكريس المساواة وترجمة المواطنة".

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذكري العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو الرئيس عبد الفتاح الرئيس عبد الفتا

الأكثر قراءة

إصابة 8 في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

إنجازات 30 يونيو.. تعاقدات ومشروعات عالمية بـ"اقتصادية قناة السويس"

350 مليار جنيه مُخصصات لتنفيذ 23 ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

القبض على شخص حاول ترويج 1.5 كيلو هيروين فى المطرية

إنجازات 30 يونيو.. 9 اتفاقيات عالمية لإنتاج الوقود الأخضر في مصر

السيدة انتصار السيسى: المصريون قدموا مشهدًا تاريخيًا عظيمًا فى حب الوطن وحمايته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟