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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: ثورة 30 يونيو غيرت الحياة على أرض الوطن

النائب عادل عامر
النائب عادل عامر

هنأ عادل عامر عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو المجيدة، قائلاً إنها علامة فارقة في تاريخ الوطن وثورة عظيمة غيرت وجه الحياة على أرض الوطن وأنقذت البلاد من الفوضى والخراب والدمار، وانتصرت للاستقرار والبناء والتنمية وبداية انطلاق الجمهورية الجديدة.

وأضاف "عامر" أن ثورة 30 يونيو كانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعاد لمصر الأمن والأمان والاستقرار بمحاربته للإرهاب والقضاء عليه وانتشرت المشروعات التنموية في كافة المحافظات بلا استثناء في الصعيد وسيناء والوجه البحري والمحافظات الحدودية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ثورة 30 يونيو النائب عادل عامر المحافظات الحدودية المشروعات التنموية

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