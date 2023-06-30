أستاذ أدب لـ القاهرة الإخبارية: 30 يونيو تؤكد أن الأمم الكبرى لديها لحظات مفصلية

أكد الدكتور يسري عبدالله أستاذ الأدب، أن ثورة 30 يونيو على الهوية الثقافية المصرية والعربية، مؤكداً أن هذا اليوم لم يكن عادياً في تاريخ مصر.

وقال “عبدالله” خلال لقائه عبر شاشة القاهرة الإخبارية، بالتزامن مع مرور 10 سنوات علي ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الجمعة:" في 30 يونيو نحن نستعيد جملة من الجمل المهمة التي تؤكد أن الثورة لم تكن يوما عاديا في التاريخ المصري الحديث، لكنه عبر عن لحظة مفصلية يمكن أن نتحدث عما قبلها وعما بعدها".

وأضاف: “هذه الثورة العظيمة تؤكد أن الأمم الكبرى دائما يوجد لديها ما يسمي باللحظات المفصلية أو الللحظات الكبري الفارقة في مسيرتها، مؤكداً أن الخلاف مع الجماعات المتطرفة ليس سجالاً سياسياً”.

وأكد أستاذ الأدب أن الأخوان ليست فصائل وطنية يجب أن نضع الأمور في نصبها بوضوح، مشيراً إلى أن الخلاف معهم كان صراع حول الهوية المصرية ذاتها.

وأكد أن الجماعات الارهابية ومنها الإخوان لم تسع فقط لأخونة المؤسسات ولكن أيضا إلى تغير نمط الحياة المصري والهوية المصرية ذاتها.



