"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الذرة الشامية خلال يوليو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر يوليو، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- إجراء العزيق الثاني (خرط) بعد 10 أيام من رية المحاياة لإزالة الحشائش بين النباتات ونقل جزء من الريشة البطالة إلى الريشة العمالة لتصبح النباتات في وسط الخط.

- يساعد ذلك على تدعيم النباتات وتثبيتها وتشجيع نمو الجذور الدعامية مما يزيد من درجة امتصاص الماء والعناصر الغذائية وحماية النباتات من الرقاد.

- إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى (60 وحدة أزوت) قبل الرية الثانية مباشرة بعد 12 – 15 يوم من رية المحاياة.

- يوالى الري كل 10 – 12 يوم حسب طبيعة التربة وحالة الجو.