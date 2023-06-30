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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الذرة الشامية خلال يوليو

محصول الذرة
محصول الذرة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر يوليو، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- إجراء العزيق الثاني (خرط) بعد 10 أيام من رية المحاياة لإزالة الحشائش بين النباتات ونقل جزء من الريشة البطالة إلى الريشة العمالة لتصبح النباتات في وسط الخط.

- يساعد ذلك على تدعيم النباتات وتثبيتها وتشجيع نمو الجذور الدعامية مما يزيد من درجة امتصاص الماء والعناصر الغذائية وحماية النباتات من الرقاد.

- إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى (60 وحدة أزوت) قبل الرية الثانية مباشرة بعد 12 – 15 يوم من رية المحاياة.
- يوالى الري كل 10 – 12 يوم حسب طبيعة التربة وحالة الجو.

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الذرة الشامية خلال شهر

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