الداخلية يرفع شعار لا بديل عن الفوز أمام المقاولون بالجبل الأخضر

يحل الداخلية ضيفا على فريق المقاولون، في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الممتاز .

المباراة تمثل أهمية كبيرة لفريق الداخلية الذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة بقيادة مدربه علاء عبد العال وحقق الفريق خمسة انتصارات وتعادل 14 مرة وخسر 12 مباراة وسجل 27 هدفا ودخل مرماه 40 هدفا، ولم يحقق الفوز في أخر خمس مباريات وجمع منها 4 نقاط بالتعادل مع انبي والمصري والزمالك وحرس الحدود والهزيمة أمام البنك الأهلي ولابديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 32 للاحتفاظ بأماله في البقاء.

علاء عبد العال حرص على استغلال الفترة الماضية في تصحيح أخطاء اللاعبين ودراسة فريق المقاولون وتدريب اللاعبين على إيقاف مفاتيح لعبه خاصة عمر سافيولا والمهاجم النيجيري جون أوكولي وأكد لهم أن المباراة لاتقبل نتيجة سوى الفوز حتى يحتفظ الفر يق بحظوظه في البقاء.

في المقابل يحتل المقاولون بقيادة شوقي غريب المركز السادس برصيد 43 نقطة من تسعة انتصارات و16 تعادلا وست هزائم وسجل 34 هدفا ودخل مرماه 28 هدفا وجمع ست نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على حرس الحدود والتعادل مع طلائع الجيش والإسماعيلي وأسوان كما تأهل لربع نهائي بطولة كأس مصر بالفوز على سيراميكا كليوباترا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 46 والصعود للمركز الخامس.

شوقي غريب طالب لاعبيه بالعودة للانتصارات واستعادة المركز الخامس الذي يؤهل الفريق للمشاركة في البطولة العربية الموسم المقبل لكنه قد يمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الصاعدين للتعبير عن أنفسهم .

يدير المباراة عبد العزيز السيد ويساعده أحمد الفار وعلي علاء طلبة ومعهم عمرو عايد حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.