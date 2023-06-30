تحقيق عاجل من السياحة حول تعرض حجاج السياحة لمشكلات فى مشعر منى

وجه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بفتح تحقيق عاجل في وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج السياحة بـ مشعر منى، ومنها وجود 104 حجاج لم يجدوا أماكن لهم في التفويج.

وطلب وزير السياحة، بالوقوف على أسباب حدوث هذه الأزمة، والتأكيد على تلافيها خلال تنظيم رحلات الحج بالمواسم القادمة.

وشدد وزير السياحة والآثار على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه أي شركة سياحة يثبت تقصيرها في حقوق أي من الحجاج، كما سيتم مخاطبة وزارة الحج السعودية بمن يثبت تقصيره من مراكز خدمة الحجاج.