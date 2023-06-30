ساحة مصر والممشى السياحى يستقبلان مواطنى بورسعيد وزوارها فى ثانى أيام الأضحى

استقبل الممشى السياحي وساحة مصر والمنطقة المحيطة بها، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الآلاف من المواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها، بعد أعمال التطوير التي شهدتها ساحة مصر والممشى السياحي، فضلا عن إنشاء حديقة التاريخ، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، والتي ساهمت في تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

وأشاد مواطنو بورسعيد وزائريها بأعمال التطوير، التي جرت بالمنطقة مؤخرا وتطوير الممشى السياحي التي تستهدف إعادة الوجه التاريخي لمحافظة بورسعيد بشكل حضاري مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافي ويعمل على تسويق المنطقة سياحيا، وأيضا عكس الطابع الجمالي والطابع التاريخي الذي تتميز به محافظة بورسعيد.

وأكد عدد كبير من المواطنين و زوار المحافظة على التغيير والطفرة الحقيقة التي جرت على أرض بورسعيد، و ظهروها بشكل حضاري وجمالي يعكس جهود الأجهزة التنفيذية و اهتمام القيادة السياسية بمحافظة بورسعيد، موجهين الشكر لمحافظ بورسعيد على جهود التطوير في كافة المجالات.

ساحة مصر و الممشى السياحي يستقبلان بالمواطنين من أبناء بورسعيد

ساحة مصر و الممشى السياحي يستقبلان بالمواطنين من أبناء بورسعيد

ساحة مصر و الممشى السياحي يستقبلان بالمواطنين من أبناء بورسعيد

ساحة مصر و الممشى السياحي يستقبلان بالمواطنين من أبناء بورسعيد

ساحة مصر و الممشى السياحي يستقبلان بالمواطنين من أبناء بورسعيد

ساحة مصر و الممشى السياحي يستقبلان بالمواطنين من أبناء بورسعيد

ساحة مصر و الممشى السياحي يستقبلان بالمواطنين من أبناء بورسعيد

ساحة مصر و الممشى السياحي يستقبلان بالمواطنين من أبناء بورسعيد