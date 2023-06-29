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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المخرج المصرى محمد سلامة: حياة التنظيمات الإرهابية أغلبها فى الأنفاق

المخرج محمد سلامة
المخرج محمد سلامة

قال المخرج محمد سلامة، لم أتوقع ردود الأفعال أن تكون بهذه الدرجة، لافتًا إلى أن مسلسل الكتيبة 101 كان صعبًا علينا جميعًا في التنفيذ والوقت وأن نخرجه بالطريقة التي كنا نتخيلها، معقبًا: "الحمد لله ربنا وفقنا نخرج المسلسل بنفس الطريقة التي تمنيناها". 

وأضاف المخرج محمد سلامة خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية: "نسقت مع مدير التصوير لإبراز مشهد القبض على الجماعات المتطرفة  بشكل مختلف". 

وأوضح المخرج محمد سلامة، أن مشهد تنفيذ مداهمات الكتيبة 101 ليلًا استغرق 5 ساعات، لافتًا إلى أن حياة التنظيمات الإرهابية أغلبها في الأنفاق.

 

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