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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا بشارة يتفقد مؤتمر الطفل بكنيسة ماربولس ومارجرجس بمنهري

كنيسة
كنيسة

تفقد الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، المؤتمر التكويني لمدارس الاحد بكنيسة مار بولس ومارجرجس بمنهري.

 وكان في استقبال الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الأب متى راجي راعي الكنيسة، وسط فرح الأطفال بزيارته لهم، وذلك حرصًا منه لتشجيع الخدمات والأنشطة الكنسية. 

كما دار حوار للأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، بمشاركة مع الأطفال حول المؤتمر والذي بعنوان سلطان الله.

 

الأنبا بشارة يتفقد مؤتمر الطفل بكنيسة السيدة العذراء بلنصورة

وتفقد  الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، اليوم  المؤتمر التكويني لمدارس الأحد بكنيسة السيدة العذراء بالمنصورة، وكان في استقباله الأب بطرس خلف راعي الكنيسة، وسط فرح الاطفال بزيارته لهم، وذلك حرصًا منه لتشجيع الخدمات والأنشطة الكنسية. 

كما دار حوار ومشاركة مع الأطفال حول المؤتمر والذي بعنوان سلطان الله.

الأنبا بشارة جودة يتفقد خدمة يسوع السجين بالارش سمالوط

كما تفقد الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، نشاط يسوع السجين، وذلك في إطار المؤتمر التكويني للخدام في الارش بسمالوط، وأعطى كلمة تشجيعية للخدام على ضرورة نشر حياة الفرح في الحياة والخدمة من خلال محبة الله ومحبة الآخرين ومحاولة زرع الابتسامة والخير.

كما افتقد خدمة الأرش لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مشجعًا لهم، ومتمنيًا لهم كل الخير والبركة في خدمتهم لذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب القلوب المنيرة والبسيطة.

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