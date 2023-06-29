أستاذ مناهج: الرئيس السيسى وضع التعليم المصرى فى إطار المنافسة العالمية

كشف الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، عن دور الدولة في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن التعليم المصري تم وضعه في إطار المنافسة العالمية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل بناء إنسان جديد في ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الجامعات أخذت خطوات متقدمة التصنيفات الدولية ومستمرة في تطوير عملياتها التعليمية والتقدم بالتصنيفات الدولية.

وأوضح أن السمات لبناء إنسان جديد أدت إلى خلق بيئة تعليمية تساعد علي تحقيق علي المواصفات العالمية، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2014 بدأت المسيرة لبناء التعليم بداية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الابتدائية ووضعها في إطار المنافسة العالمية.