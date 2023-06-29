موعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للقطاع العام والخاص

يزداد البحث عن موعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 والتي بدأت بالفعل منذ الثلاثاء الماضي 27 يونيو 2023 بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو.

موعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

نوضح في التقرير التالي موعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 وفق ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

بدأت إجازة عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء 27 يونيو 2023 وهو يوم وقفة عرفة.

وكان أول أيام عيد الأضحى هو الأربعاء 28 يونيو 2023.

وتستمر إجازة عيد الأضحى حتى الإثنين 3 يوليو 2023 وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

كانت قد حددت وزارة العمل إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص بحيث بدأت من الثلاثاء 27 يونيو 2023 وتستمر حتى الأحد 2 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في القطاع الخاص.

إجازة عيد الأضحى للبنوك

وفق بيان البنك المركزي المصري فقد حدد إجازة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 بتعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر من الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 حتى يوم الإثنين 3 يوليو 2023، ويُستأنف العمل الثلاثاء 4 يوليو 2023.

امتحانات الثانوية العامة 2023

مع العلم أن امتحانات الثانوية العامة تستمر في موعدها وفق الجدول الموضوع بحيث تنتهي إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة السبت 1 يوليو ويستأنف الطلاب امتحاناتهم من الأحد 2 يوليو بامتحان مادتي الفيزياء لطلاب العلمي ومادة التاريخ لطلاب الأدبي.