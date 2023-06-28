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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مواعيد عمل البريد المصري بعد إجازة عيد الأضحى 2023

البريد المصري
البريد المصري

حصل العاملون في البريد المصري على إجازة عيد الأضحى وفق الإجازة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تمتد من أمس الثلاثاء وحتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو، ونظرًا لطول مدة إجازة عيد الأضحى، وضع البريد المصري استثناءات للعمل حتى لا تتعطل مصالح المواطنين طوال مدة الإجازة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد عمل البريد المصري بعد إجازة عيد الأضحى.

مواعيد عمل البريد المصري بعد إجازة عيد الأضحى

تمتد إجازة عيد الأضحى المبارك حتى يوم الاثنين الموافق 3 يونيو على أن يعود العاملين في أجهزة الدولة إلى العمل يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو، وهو ما ينطبق على مواعيد عمل البريد المصري.

ولكن حرصًا من البريد المصري على مصالح المواطنين قرر أن يتم استئناف العمل في مكاتب البريد المختلفة الموجودة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو المقبل 2023 ، تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها 266 مكتب بريد المنتشرة على مستوى الجمهورية يومي الأحد والإثنين الموافقين 2 و3 يوليو المقبل.

موعد انتهاء إجازة البنوك فى مصر

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ويبدأ عمل البريد المصري بكافة طاقته بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو ، لتكون مواعيد عمل البريد المصري من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الثالثة عصرا في حين تبدأ الفترة المسائية الساعة الثالثة مساء إلى السادسة مساء.

وتعمل بعض فروع البريد المصري 5 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس كباقي أجهزة الدولة، بينما يتم فتح بعض الفروع يوم السبت من كل أسبوع لقضاء مصالح المواطنين وبذلك تعمل هذه المكاتب 6 ايام في الأسبوع. 

فروع البريد المصري 

ينتشر البريد المصري في جميع محافظات مصر وتتعدى فروعه 4147 مكتبا، وتستطيع معرفة أقرب فرع من محل سكن من خلال زيارة موقع البريد المصري أو الضغط على الرابط التالي https://egyptpost.org/locateUsReference

وستظهر خريطة يوجد بها مكان لكتابة المدينة أو المنطقة التي تريد معرفة فروع البريد المصري بها، حدد نطاق البحث من 1 وحتى 5 كيلو ثم اكتب اسم المنطقة واضغط على زر البحث، يظهر لك أسماء مكاتب البريد المصري، اضغط على اسم المكتب الذي تريج الذهاب إليه وسيظهر لك مواعيد عمل المكتب وأيام عمل المكتب وعنوان المكتب وتفاصيل أخرى.

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مواعيد عمل مكاتب البريد بعد إجازة عيد الأضحى 2023

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