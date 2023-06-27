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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواعيد عمل مكاتب البريد بعد إجازة عيد الأضحى 2023

مكاتب البريد
مكاتب البريد

انشغل كثير من المواطنين وأصحاب المعاشات بالبحث عبر الإنترنت عن مواعيد عمل مكاتب البريد بعد إجازة عيد الأضحى 2023، حيث تقدم الهيئة القومية للبريد خدماتها إلى نحو 25 مليون مواطن في جميع المحافظات.

مواعيد عمل مكاتب البريد بعد إجازة عيد الأضحى 2023

وفي هذه السطور، يرصد الدستور كل المعلومات والتفاصيل عن مواعيد عمل مكاتب البريد بعد إجازة عيد الأضحى 2023، حيث يصل عدد فروع ومكاتب الهيئة حاليا إلى 4400 مكتب على مستوى الجمهورية .

وتتيح الهيئة القومية للبريد جميع الخدمات البريدية والمالية والحوالات والرسائل الفورية والطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الالكترونية بالإضافة لصرف معاشات نحو 11 مليون مواطن شهريا.

مواعيد عمل مكاتب البريد قبل عيد الأضحى 2023

تبدأ مواعيد عمل البريد المصري يوميا من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الثالثة عصرا في حين تبدأ الفترة المسائية الساعة الثالثة مساء إلى السادسة مساء.

مواعيد عمل مكاتب البريد خلال إجازة عيد الأضحى 2023

أعلنت الهيئة القومية للبريد عن مواعيد العمل بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

قررت الهيئة تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها  ٢٦٦ مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية، يومي الأحد والإثنين، الموافقين ٢ و٣ يوليو، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية بدءا من يوم الثلاثاء الموافق ٤ يوليو.

لجنة لمتابعة انتظام العمل وتغذية ماكينات ATM خلال إجازة عيد الأضحى

تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب الرئيسية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين "إن وجدت"، بالإضافة إلى متابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية، بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.

تبدأ الثامنة والنصف صباحا .... مواعيد عمل مكاتب البريد قبل عيد الأضحى 2023

واتخذت الهيئة التدابير والإجراءات التي تضمن تسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بكل سهولة ويسر، أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

مواعيد عمل البريد المصري بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023

تبدأ مواعيد عمل مكاتب البريد المصري وشئون المناطق والمكاتب الرئيسية يوميا من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا ما عدا يومي الجمعة والسبت، مواعيد العمل للموزعين البوسطة من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا ويوجد فترة مسائية تمتد حتى الساعة السادسة مساء.

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