ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد القطارات الإضافية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

قطار
قطار

تواصل هيئة السكة الحديد تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حتى يوم 8 يوليو 2023، لاستيعاب الكثافات على حجز القطارات وتسهيل الوصول للجمهور، حيث بدأ تشغيلها من يوم 22 يونيو.

تشغيل قطاري تالجو 2041 - 2040 بين القاهرة الأقصر وبالعكس

تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2040 من القاهرة إلى الأقصر حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 8:40 مساء يصل الاقصر الساعة 5:10 صباحًا. 

تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2041 من الاقصر إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من الاقصر الساعة 8:30 صباحًا يصل القاهرة الساعة 5:25 مساء. 

تشغيل قطاري 1940- 1941 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان وبالعكس

تشغيل قطار خاص مكيف رقم 1940 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 9:50 مساء يصل أسوان الساعة 10:30 صباحًا.

تشغيل قطار خاص رقم 1941 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساء يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

تشغيل قطاري 1943-1942 روسي ثالثة مكيفة بين القاهرة - أسوان وبالعكس

تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1942من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساء يصل أسوان الساعة 11:50 صباحًا.

تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 3:00 عصرًا يصل القاهرة الساعة 3:40 صباحًا. 

تشغيل قطاري 1944 - 1945 روسي ثالثة مكيفة بين الاسكندرية - أسوان

تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1944 الإسكندرية - أسوان يوم 25 يونيو 2023 فقط يقوم من الإسكندرية الساعة 5:10 عصرًا يصل أسوان الساعة 9:05 صباحًا. 

تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1945 أسوان - الإسكندرية يوم 2 يوليو 2023 فقط يقوم من أسوان الساعة 9:30 مساء يصل الإسكندرية الساعة 1:15 ظهرًا. 

تشغيل قطاري 1946- 1947 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان

تشغيل قطار خاص مكيف VIP رقم 1947 أسوان - القاهرة يوم 1 يوليو 2023 فقط يقوم من أسوان الساعة 12:50 صباحًا يصل القاهرة الساعة 3:00 عصرًا. 

تشغيل قطارين روسي ثالثه تهوية ديناميكية إضافية من القاهرة - أسوان وبالعكس

تشغيل قطاري 2202 - 2203 بين القاهرة - أسوان وبالعكس

تشغيل قطار 2202 من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة 7 و8 يوليو 2023، يقوم من القاهرة الساعة 12:45 صباحًا يصل أسوان الساعة 1:45 مساءً. 

تشغيل قطار 2203 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 7:35 مساءً يصل القاهرة الساعة 7:55 صباحًا. 

تشغيل قطاري 2204 - 2205 بين القاهرة - أسوان وبالعكس

تشغيل قطار 2204 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 10:20 صباحًا يصل أسوان الساعة 11:05 مساءً.

تشغيل قطار 2205 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 10:15 صباحًا يصل القاهرة الساعة 10:40 مساء.

تشغيل قطاري روسي ثالثة تهوية 2243 - 2242 للاتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس


يقوم قطار 2242 من القاهرة الساعة 6:10 مساء يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 7:25 صباحًا. 

العودة بقطار 2243 يقوم من اسوان الساعة 6:20 مساءا يوم 7 يوليو 2023 فقط إلى القاهرة يصلها الساعة 7:15 صباحًا. 

تشغيل قطاري روسي ثالثة تهوية 2245 - 2244 للأندية النوبية من الإسكندرية إلى أسوان

يقوم قطار 2244 من الإسكندرية الساعة 5:40 مساء يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 10:20 صباحًا.

العودة بقطار 2245 يقوم من أسوان الساعة 9:45 مساء يوم 7 يوليو 2023 فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة 2:05 ظهرًا.

تشغيل قطارات تحيا مصر 2247 - 2246 / 2249 - 2248 للنادي النوبي الرياضي من القاهرة

يقوم قطار 2246 من القاهرة الساعة 6:30 مساء يوم 26 يونيو 2023 فقط لأسوان يصلها الساعة 7:40 صباحًا.

العودة بقطار2247 يقوم من اسوان الساعة 6:20 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط إلى القاهرة يصلها الساعة 7:35 صباحًا.

يقوم قطار 2248 من القاهرة الساعة 3:00 عصرًا يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 4:25 صباحًا.

العودة بقطار 2249 يقوم من أسوان الساعة 5:40 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط إلي القاهرة يصلها الساعة 7:00 صباحًا.

تشغيل قطاري بعربات تحيا مصر 2251 - 2250 لنادي الجعافرة الرياضي من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس

يقوم قطار 2250 من الإسكندرية الساعة 7:50 مساء يوم 26 يوليو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 13:20 مساء.

العودة بقطار 2251 يقوم من اسوان الساعة 6:30 مساء يوم 6 يوليو فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة 11:50 صباحًا. 

تشغيل قطار بعربات تحيا مصر 2253 - 2252 لنادي أبو الريش من الإسكندرية إلى أسوان

يقوم قطار 2252 من الإسكندرية الساعة 12:20 صباحًا يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 5:00 صباحًا.

العودة بقطار 2253 يقوم من اسوان الساعة 1:20 ظهرًا يوم 6 يوليو 2023 فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة 06:10 صباحًا.

الأكثر قراءة

إغلاق القنصلية الأمريكية فى ⁧جدة⁩ بعد حادث إطلاق النار

خفر السواحل الأمريكى يعثر على الجثث المحتملة لضحايا غواصة الأعماق تيتان

الثالثة خلال شهر.. الأردن يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا

شولتس يعلق على أمن الناتو بعد وصول فاجنر إلى بيلاروس

مصابة بعدوى خطيرة.. العثور على ملكة البوب مادونا فاقدة للوعى

CNN: إصابة مرتزقة أجانب فى الضربة الروسية على كراماتورسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟