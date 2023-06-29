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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"إيتيدا" تمنح 6 شركات صينية شهادة اعتماد الجودة خلال 5 أشهر

إيتيدا
"إيتيدا"

منح مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، شهادة نموذج استحقاق الجودة المُدمج للتطوير للمستوى الثالث لستة شركات صينية وأخرى مصرية وذلك خلال الفترة من يناير حتى مايو.

ويعد نموذج استحقاق الجودة المُدمج أحد أهم تقييمات وشهادات اعتماد الجودة في مجال البرمجيات على مستوى العالم، حيث يحدد مدى نضج الشركات والجهات العاملة في مجال تطوير البرمجيات والخدمات، كما يُعد دليلًا على توافق الشركات والمؤسسات الحاصلة عليه مع معايير الجودة في هذا المجال.

كما يتولى المركز، كونه الجهة المعتمدة دوليًا من جمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات (آيزاكا) لتقديم خدمات التدريب والتقييم والاعتماد، إجراء خدمات التقييم في مصر والسعودية وسوريا والكويت والإمارات العربية المتحدة والصين وبنغلاديش، للوصول إلى المستويين الثاني والثالث من شهادة "تكامل نموذج نضج القدرة" CMMI® لخدمات وتطوير البرمجيات. وبلغ عدد الجهات التي قام المركز بتقييمها واعتمادها 181 جهة، وكذلك ارتفع عدد التقييمات إلى 191 خدمة اعتماد.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسست مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات عام 2001، بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر. ويُعد مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات كيانًا مصريًا رائدًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يقدمه من خدمات في مجالات التكنولوجيات الرائدة والتي تعزز كفاءة عمل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتحسن قدراتهم الداخلية.

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