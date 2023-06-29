"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. 29 يونيو 2013 اتنفاضة ما قبل ثورة الشعب

تواصل فضائية "الوثائقية" عرض سلسلة أفلام تحت عنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، تستعرض خلالها الأحداث التي ألمت بمصر في الفترة الزمنية العصيبة التي سبقت ثورة 30 يونيو.

وكشف الفيلم التسجيلي، آخر ساعات معدودة في يوم 29 يونيو، قبل انطلاق ثورة 30 يونيو، أن الشارع المصري كان على بعد خطوة واحدة من حرب أهلية شرسة، بعد العديد من الاشتباكات بين مناصري الجماعة الإرهابية، والمتظاهرين في محيط مقرات الجماعة والتي تعرض أغلبها للاحتراق في مختلف المحافظات.

وأودت الاشتباكات بحياة 5 من المواطنين وخلفت مئات الجرحى والمصابين، كما ظهرت صفوف السيارات التي تكدست أمام محطات الوقود بطول كيلومترات في جميع المحافظات، باحثة عن الوقود دون أمل، فضلاً عن محاولات تخزين المواطنين البضائع والسلع تحسبًا لأيام مجهولة.

وكشفت سلسلة "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، أن حياة المصريين تحولت إلى جحيم وانعكست حالة الخوف والفزع في مختلف المجالات.