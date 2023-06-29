ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم 29-6-2023.. حار رطب على القاهرة والوجه البحرى

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الهيئة، توقعات حالة الطقس اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف الأنحاء.


ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

حالة الطقس اليوم
ويشهد طقس اليوم تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

- الإسكندرية 29 - 22

- العلمين الجديدة 29 - 22

- مطروح 28 - 21

- السلوم 29- 22

- سيوة 36- 22

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 38- 27

- مرسى علم 37- 27

- شلاتين 38 - 28

- حلايب 35- 27

- أبو رماد 36- 27

- رأس حدربة 35- 28

- الفيوم 34- 23

- بني سويف 34- 23

- المنيا 35- 23

- أسيوط 36 - 24

- سوهاج 36 - 25

- قنا 38 - 26

- الأقصر 39- 27

- أسوان 40- 28

- الوادي الجديد 38- 26

- أبو سمبل 40 - 27.

الأكثر قراءة

مصابة بعدوى خطيرة.. العثور على ملكة البوب مادونا فاقدة للوعى

بلومبيرغ: مجموعة السبع و6 دول يفشلون بالتوصل لاتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية

سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 2023/6/29

بطرق السداد.. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2023

الأوراق المطلوبة للحصول معاش تكافل وكرامة 2023.. وخطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين

"الصحة" تحذر الأمهات من 4 عادات غذائية يجب تجنبها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟