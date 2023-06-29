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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: نفذنا ضربات دقيقة لعدة أهداف حول إدلب بسوريا

إدلب
إدلب

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن أوليج جورينوف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا قوله إن روسيا نفذت ضربات دقيقة على عدة أهداف بالقرب من مدينة إدلب في شمال غرب سوريا.

وبحسب جورينوف، فإن الضربات كانت بمثابة رد على "مهاجمة المسلحين أهدافًا في الأراضي السورية التي تسيطر عليها الحكومة باستخدام طائرات مسيرة".

وقال شهود ومنقذون، الأسبوع الماضي، إن طائرات روسية قصفت قرى وبلدات بالقرب من إدلب مما أدى لمقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في تصعيد كبير للعنف داخل آخر معقل للمعارضة في البلاد.

وقال جورينوف إن الضربات أدت إلى تدمير نقطة مراقبة ومستودع أسلحة وذخائر ومقتل 18 مسلحًا.

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