رئيس "الإقليمي للدراسات": ثورة 30 يونيو ساعدت العالم العربي لمقاومة التنظيمات الإرهابية

قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن منطقة الشرق الأوسط عاشت موازنة غير مستقرة نتيجة ما تقو به بعض الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي ترفع شعار "لا إله إلا الله محمد رسول الله" زورًا وبهتانًا، نلك الشعارات العظيمة التي نادى بها رسولنا الكريم قبل 1400 سنة، من العدل والمساواة والوسطية.

وأضاف علي الصاحب خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هذه الجماعات المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان كانت تثير النعرات وتحاول أن تعيد العالم إلى الوراء، وتحاول بأفعالها البعيدة كل البعد عن المفاهيم الإسلامية والإنسانية أن تحدث زعزعة للأمن والاستقرار الأمر الذي انعكس سلبًا، وبدأ العالم ينظر إلى المجتمعات العربية على أنها مجتمعات متخلفة ولا تريد الحياة.

وأوضح أنه لو عدنا إلى الوراء وتابعنا مسيرة جماعة الإخوان منذ تأسيسها على يد حسن البنا في عام 1928، وهي لا تحظى لا بمحبة ولا باحترام الشعوب العربية من جهة ولا الشعب المصري من جهة أخرى.

وأكد أن ثورة 30 يونيو المصرية ساعدت العالم العربي لمقاومة التنظيمات الإرهابية.