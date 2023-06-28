نهر النيل مقصد أهالي الغربية للتنزه في أول أيام عيد الأضحى

استمرت مدن محافظة الغربية، المطلة على نهر النيل، في استقبال احتفالات كبيرة من المواطنين والأطفال بحلول عيد الفطر المبارك خاصة بمدينتي زفتي كفر الزيات، بينما بدا الإقبال أقل بمدينتي بسيون وسمنود، وذلك هربًا من حرارة الجو الشديدة.

وحرص المواطنون على الخروج والتنزه على الكورنيش هربا من حرارة الجو واستقلال المراكب النيلية للتنزه والقيام بجولات نيلية بفرعي النيل دمياط ورشيد، وشهد كورنيش النيل بمدينة زفتي، ازدحاما كبيرا من المواطنين وزحامًا على المراكب النيلية وداخل الحديقة المطلة على النيل وتوافد الأسر والأطفال بأعداد كبيرة، وسط تواجد أمني واستنفار لقوات الحماية المدنية والإنقاذ.

كما شهد كورنيش ترعة القاصد بمدينة طنطا المطل على ترعة القاصد بعد تجميله وتحويله إلى كورنيش خروج أبناء مدينة طنطا للاحتفال بعيد الأضحى على الكورنيش الجديد، حيث أصبح لمدينة طنطا لأول مرة كورنيش يمتد لمسافة 2 كيلو حتى منطقة الاستاد.

وكانت محافظة الغربية، قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات بالتواجد الميداني على مدار الساعة والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية والمنعقدة على مدار الـ24 ساعة؛ لاستقبال كافة شكاوى وبلاغات المواطنين ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

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