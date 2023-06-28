الزمالك يختار قطر لتأهيل "الونش" بعد جراحة الرباط الصليبى

حدد مسئولو نادي الزمالك مكان تأهيل محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، في الفترة المقبلة بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

وخضع اللاعب للمرحلة الأولى من التأهيل في مصر بعد إجرائه الرباط الصليبي في ألمانيا.

واستقر مسئولو الزمالك على سفر اللاعب إلى قطر في الأيام المقبلة من أجل استكمال برنامجه التأهيلي هناك قبل العودة من جديد إلى مصر.

وخضع الونش لعملية الرباط الصليبي بعد إصابته مع الزمالك في مباراة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويأمل مسئولو الزمالك في عودة الونش مع بداية الموسم الجديد بعد تأكد غيابه عن البطولة العربية التي ستنطلق في يوليو المقبل في المملكة العربية السعودية.

ويعول مسئولو الزمالك الكثير على الونش في خط الدفاع لما يمتلكه من إمكانات وخبرات كبيرة.

منح الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة.