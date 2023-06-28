"إكسترا نيوز" تكشف مسببات ثورة المصريين فى 30 يونيو

عرضت فضائية إكسترا نيوز، “فيديوجراف” بعنوان “مسببات ثورة المصريين في 30 يونيو”، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو.

مسببات ثورة المصريين في 30 يونيو

ـ فشل الإخوان في إدارة ملفات الاقتصاد والخدمات.

ـ أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

ـ ندرة المتاح من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.

ـ غلق المصانع وهروب الاستثمارات نتيجة تدهور البنية التحتية.

ـ افتقاد المواطن أدني سبل الاحتياجات المعيشية والراحة.

ـ غياب أي مشاريع لتدشين طرق جديدة أو إصلاح الطرق المحلية.

ـ التدهور الملحوظ في السكك الحديدية ووقوع حوادث متتالية.

ـ أزمة نقص أنابيب البوتاجاز والاتجار بها في السوق السوداء.

ـ نقص السلع التموينية بسبب سوء الإدارة.

ـ عدم القدرة على إدارة المشاكل الاقتصادية المتراكمة منذ 2011.

ـ أخونة واستهداف مؤسسات الدولة.

ـ تهديد الأمن والسلم الاجتماعي عبر إدارة قائمة على التمييز.

ـ الانفلات الأمني غير المسبوق في تاريخ البلاد.

ـ تبني نهج إقصائي متعمد لكل القوى والتيارات السياسية.

ـ سوء إدارة الملفات الخارجية.