جوارديولا وأسرته فى الصوت والضوء بمعبد فيلة فى أسوان

استقبلت عروض الصوت والضوء في معبد فيله بأسوان، بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث حضر هو وأسرته لحضور عرض خاص باللغة الإسبانية.

وكان في استقباله عبدالناصر بشير، مدير عام الصوت والضوء بأسوان، حيث قدم له هرمًا من الكريستال بشعار الشركة نيابة عن محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي للصوت والضوء.

وأعرب جوارديولا عن سعادته وإعجابه بالعرض.

وصرح محمد عبدالعزيز بأن هذه الزيارة مهمة لعروض الصوت والضوء خلال الفترة الأخيرة، ومن شأنها دفع حركة السياحة القادمة إلى مصر، حيث تعتبر السوق الإسبانية من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مدينتي الأقصر وأسوان.

وعبّر جوارديولا عن امتنانه وسعادته لحضور هذا العرض الأسطوري، الذي يعد من أمتع عروض الصوت والضوء، حيث تسبقه رحلة نيلية للمعبد المقام على جزيرة في وسط النيل، حيث يشاهد الحاضرون عظمة وروعة الحضارة المصرية القديمة.