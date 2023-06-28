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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

آخر موعد للأضحية وفقا للشريعة الإسلامية

الأضحية
الأضحية

تتزايد حدة البحث عن آخر موعد للأضحية وذلك في الساعات الأولى من عيد الأضحى المبارك حيث أدى كافة المصلين صلاة العيد في المساجد التي اعتمدتها وزارة الأوقاف لأداء الصلاة في كافة محافظات الجمهورية والتي تستوعب أعداد كبيرة من من المصلين، حيث بدأ وقت ذبح الأضاحي منذ انتهاء الصلاة.

آخر موعد للأضحية وفقا للشريعة الإسلامية 

بدء بالفعل وقت نحر الأضاحي منذ انتهاء صلاة عيد الأضحى وسماع خطبة العيد حيث أكدت دار الإفتاء المصرية أن أخر موعد للأضحية وفقا للشريعة الإسلامية هو عصر اليوم الرابع من أيام التشريق ( رابع أيام عيد الأضحى) ويجوز الذبح في الليل والنهار دون كراهية وفقا لكافة أهل العلم.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أعلنت أن يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 هو يوم عرفة وأن يوم الأربعاء يوم 28 يونيو 2023 وبذلك يستمر الذبح حتى عصر يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 ( رابع أيام عيد الأضحى) أو أخر أيام التشريق وهى ( 10 - 11 - 12 - 13 ) من شهر ذي الحجة 1444 هـ.

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كيفية توزيع الأضحية وفقا لدار الإفتاء المصرية 

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يتم تقسيم الأضحية على 3 أجزاء متساوية ( حزء للفقراء والمحتاجين، جزء للأصدقاء والأقارب، جزء للعائلة وأهل البيت) مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يوزع صاحب الأضحية الجزء الخاص بالفقراء والمساكين بنفسه على المستحقين للتأكد من وصولها إليهم وسد حاجاتهم من الطعام خلال فترة العيد.

ويفضل إن يتم تقطيع أجزاء اللحوم الموزعة على الفقراء والمحتاجين ووضعها في أكياس نظيفة لسهولة حملها وتوزيعها دون معاناة ومن ثم يمكنهم نقلها بكل سهولة ويتم التوزيع طوال أيام العيد.

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أسعار الأضاحي في مصر 2023

تتراوح أسعار الأضاحي في مصر خلال عيد الأضحى 2023/1444 من بين 120 - 160 جنيه للكيلو القائم في الذبيحة كبيرة الوزن والسن وبلغ سعر كيلو اللحوم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم نحو 140 جنيه في حين سجل سعر لحوم الجاموس وزن 150 كجم نحو 160 جنيه.

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