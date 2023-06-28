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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الشرطة النسائية تؤمن احتفالات عيد الأضحى

الشرطة النسائية
الشرطة النسائية

انتشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، أول أيام عيد الأضحى؛ لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

وجاءت خطة ومحاور تأمين احتفالات العيد من خلال الانتشار الأمنى المكثف للقوات لتأمين جميع المنشآت المهمة والحيوية بالدولة، وتأمين المسطح المائي لنهر النيل وتأمين جميع وسائل النقل، بالإضافة إلى الميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين.

وانتشار الدوريات الأمنية المتحركة وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق السريعة والمحاور، والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة.

وتواجد سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين، ونزول الشرطة النسائية وأجهزة الأمن المختلفة للتعامل الفوري مع أي بلاغات وشكاوى.

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