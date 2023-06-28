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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رغم اختفاء النوع البرقى من الأغنام.. استمرار شراء الأضاحى خلال وقفة العيد فى أسوان

الاضاحى
الاضاحى

تزامنًا مع وقفة عيد الأضحى المبارك، انتعشت حركة البيع والشراء بسوق البشارية فى مدينة أسوان، حيث انه يعتبر من أبرز الأسواق التى يتوافد عليها عدد كبير من الأهالي لشراء أضحية العيد سواء من الخراف أو المواشي وغيرها.

 

وأجرت "الدستور" جولة داخل سوق البشارية لتتعرف على حركة البيع والشراء، فى ظل اختفاء الخروف البرقي المعروف باسم البشارب من السوق لارتفاع سعره.

 

يقول شريف عوض، أحد تجار الخراف في سوق البشارية، إن توارث المهنة عن أجداده ولكنها ليست مهنته الأساسية، وعلى الرغم من أن السوق يبدأ فى الافتراش منذ 15 يوم إلا أن الإقبال على الشراء يكون فى يوم وقفة العيد، ولكن مازال حتى الوقت الحالى يصنف ضعيف مقارنة الأعوام الماضية نظرًا لارتفاع الأسعار.

 

وأضاف لـ"الدستور" أنه خلال هذا العام النوع المتواجد بشكل كبير فى سوق البشرية من الخراف البلدي فقط، أما "البرقي" أو المعروف باسم البشاري إلا عدد قليل جدًا منها، حيث أنها نظرًا للمشاكل الواقعة في دولة السودان كان هناك صعوبة في نقلها إلى أسوان، حتى أن العدد الذي كان متاحًا منها تم نقله إلى أسواق القاهرة لأن هناك العديد من الأشقاء السودانيين الموجودين هناك يفضلوا أن تكون الأضحية من الخراف النوع "البرقى".

 

وتابع أن  الخراف "البرقى" أو المعروف بأسم البشارى نظرًا لأن العدد منها محدود جدا بسبب أسعارها المرتفعة جدًا خلال هذا العام، حيث يتراوح سعرها مابين 9 الاف لـ 14 الف جنيهًا.

 

ولفت لـ"الدستور" أن الخراف البلدى هى المتاحة ويتم بيعها لديها نظرًا لأن أسعارها مناسبة تقريبا للزبائن، وأن أسعارها تتراوح مابين 7 ألاف ويزن حوالى 25 كيلو، و 13 الف ويزن تقريبا 80 كيلو، وأن السوق متواجد حتى آخر وقت قبل صلاة عيد الأضحى المبارك.

الاضاحى
الاضاحى
الاضاحى
الاضاحى
الاضاحى
الاضاحى
الاضاحى
الاضاحى
الاضاحى
الاضاحى
الاضاحى
الاضاحى
أضحية العيد البيع والشراء حركة البيع والشراء شراء أضحية العيد سوق البشارية

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