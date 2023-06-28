قنا تنظم كرنفالا لأطفال دور الرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

شارك اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في كرنفال نظمته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع الأيتام وأسر شهداء العمل بهدف إدخال السرور على قلوبهم.

وشهد الكرنفال تقديم العديات وحلويات العيد والألعاب للأطفال، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفقرات الفنية والترفيهية للأطفال، فضلا عن تنظيم جولة بالطفطف من فندق بسمة إلى مكتبة مصر العامة وتنظيم رحلات نيلية، لإتاحة الفرصة للأطفال ليعبروا عن فرحتهم.

وأكد الداودي دعمه الكامل لدور رعاية الأطفال الأيتام ومشاركتهم احتفالاتهم بالأعياد المختلفة لإدخال البهجة والسرور عليهم، لافتًا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقدم كافة سبل الدعم اللازم لجميع أنشطة دور الرعاية.