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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منصة "WATCH IT" تطلق حلقتين من "ريفو 2" وتقدم خريطة مميزة فى العيد

ريفو
ريفو

أطلقت منصة WATCH IT الرقمية صباح اليوم، الحلقتين الثالثة والرابعة من الجزء الثاني من مسلسل “ريفو” بطولة أمير عيد وركين سعد وعدد كبير من النجوم بعد أن أطلقت المسلسل أول حلقتين الأربعاء الماضي.

والمسلسل يشارك في بطولته كل من صدقي صخر وعدد كبير من النجوم، بعد أن تصدرت الحلقتان الأولى والثانية الترند خلال الفترة الماضية بمشاركة كل من تامر هاشم، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وتطل منصة "واتش إت" الرقمية الأكثر انتشارًا على جمهورها في العيد من خلال خريطة مميزة للغاية تضم عددًا من الأعمال الأصلية والترفيهية بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، فخلال الساعات الماضية أطلقت المنصة للمرة الأولى فيلم "من أجل زيكو" بطولة النجوم كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبي ومحمد محمود ضمن الخريطة التي خصصتها المنصة للجمهور خلال عيد الأضحى، كما أطلقت المنصة لمشتركي بريميوم فيلم هارلي للفنان محمد رمضان.

وتطلق المنصة حلقة جديدة من حلقات المشروع الترفيهي الأوسع انتشارًا مؤخرًا باسم "سولد أوت" حيث تقدم وجبة ترفيهية جديدة تنضم إلى قائمة الحلقات الناجحة والتي استضافت من قبل الفنانة منى زكي والفنان أحمد أمين وغيرهما.

وتقدم المنصة مجموعة من الحلقات الجديدة من البرامج الحوارية المميزة مثل حلقات برنامج معكم منى الشاذلي التي تستضيف أمير كرارة وأسرة فيلم البعبع وكذلك النجمة لطيفة وحلقات برنامج "أنغام" التي تستضيف مي فاروق وريهام عبدالحكيم، وغيرها من البرامج المميزة.

منصة watch it watch it ريفو2 العيد المسلسل صدقي صخر

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