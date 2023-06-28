إصابة 15 شخصا في حادث تصادم بصحراوي السويس

أصيب 15 شخصا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى طريق السويس الصحراوى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق السويس الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين.

وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا، وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.