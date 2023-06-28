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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تدعم انضمام الاتحاد الأفريقى كعضوٍ دائم فى مجموعة العشرين

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

دعمت السعودية  انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.


وعبرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية عن تطلعها لقبول انضمام الاتحاد الأفريقي لما في ذلك من أهمية في التصدي للتحديات التي نواجهها اليوم كتغير المناخ، والتباطؤ الاقتصادي، وضائقة الديون، والتعافي غير المتكافئ من جائحة كورونا، والتي تتطلب عملاً جماعيًا لمعالجتها في إطار التعاون والثقة المتبادلة بين المملكة ودول الاتحاد الأفريقي.


كما أعربت الوزارة عن تطلع المملكة في الوقت ذاته إلى المضي قدمًا في تعزيز أواصر العلاقات بين المملكة والاتحاد الأفريقي، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لكل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة.

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